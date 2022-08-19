путин согласился направить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ - Елисейский дворец
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин согласился направить на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ. Об этом сообщает Елисейский дворец, передает УНН.
Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.
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«Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ, в условиях согласовано Украиной и ООН. Президент Российской Федерации уведомил Президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии», - говориться в сообщении.
Детали
Отмечается, что Макрон и путин снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии.
Дополнение
Сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС, и допустить туда миссию МАГАТЭ.