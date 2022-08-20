Новости: Политика
20 августа 2022, 03:58 • Юрий Свиридюк • 4005
Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Одессе
Источник: Getty Images
КИЕВ. 20 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что "электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия". Он призвал придерживаться этого принципа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 19 августа, призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от энергетической системы Украины.
Цитата
"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия… И этого принципа нужно полностью соблюдать", – сказал он во время визита в морской порт в Одессе.
Напомним
Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову.
Источник: УНН
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