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Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Одессе

Источник: Getty Images

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что "электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия". Он призвал придерживаться этого принципа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 19 августа, призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от энергетической системы Украины.

Цитата

"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия… И этого принципа нужно полностью соблюдать", – сказал он во время визита в морской порт в Одессе.

Напомним

Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову.

Источник: УНН
Теги: ООН, заявления, Запорожская АЭС
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