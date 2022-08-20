Дания выразила готовность помочь Украине в восстановлении Николаевщины: восстановление начнется с сентября

Представители Украины и Дании при обсуждении восстановления Николаевской области, 19 августа, 2022 г.

КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Николаевской ОВА и мэр Николаева встретились с министром по делам международного развития Дании Флеммингом Меллером Мортенсеном, чтобы обсудить восстановление области. Об этом информирует УНН.

Детали

Украинские чиновники показали свое видение возможного сотрудничества. Стороны рассматривали конкретные шаги по поддержке Данией Николаева и области по устойчивости, восстановлению и реконструкции.

Ким продемонстрировал последствия разрушений жилых домов, объектов социальной и критической инфраструктуры.

Цитата

“Мы втроем (представители Украины – ред.) вышли из бизнеса. Я из девелопмента, председатель облсовета – по финансам, а городской голова – по айти. Это делает из нас сильную команду, которая может совместно с Офисом Президента решить самые сложные задачи“, – говорится в сообщении.

Совместные проекты начнут претворять в жизнь уже в сентябре.

Напомним

Финляндия выразила готовность помочь Украине в восстановлении Черниговщины.