Постпред рф в Вене призвал к геноциду украинцев - в Офисе Президента отреагировали

КИЕВ. 20 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления постоянного представителя российской федерации в Вене михаила ульянова в своем Twitter о "необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывах к "геноциду", пишет УНН.

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“Ru-посол в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости «окончательного решения украинского вопроса» и призывает к геноциду. В Европе снова слышны голоса: «Не все россияне, как путин» и «Может, дадим «Северному потоку-2» работать». Пора понять: россия — фашистская вертикаль из миллионов людей”, – написал Подоляк в Twitter.

Ru-посол в Австрии @Amb_UIyanov заявляет о необходимости «окончательного решения вопроса» и призывает к геноциду. В Европе снова слышны голоса: «Не все россияне, как Путин» и «Может, дадим «Северному потоку-2» работать». Пора понять: — фашистская вертикаль из миллионов людей. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

Детали

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя рф в Вене михаила ульянова персоной нон грата и депортировать его в рф.

"Вот и есть лицо «российской дипломатии». Когда постоянный представитель рф при международных организациях в Вене сначала призывает не щадить украинское население, а затем судорожно удаляет бредовые сообщения. За подобные фашистские призывы не уважаемый господин ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою россию. Там пусть пишет, что хочет, там его аудитория. С этим требованием обратился к федеральному Президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру", – написал Стефанчук в Facebook.

Дополнение

После того, как сообщение ульянова получило широкий резонанс, российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления. “Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело”, — написал постпред рф в Вене.

Он также поспешил перевести стрелки. «Я, конечно, имел в виду США с их снабжением оружием и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.