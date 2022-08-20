Оккупационные власти в Крыму пытаются закрыть рот всем, кто публично реагирует на взрывы - Чубаров

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто на временно оккупированном полуострове публично реагирует на взрывы. Об этом в своем Telegram сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.

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"Российские оккупационные власти Крыма пытаются закрыть рот всем, кто в Крыму публично реагирует на взрывы и прилеты на военные объекты, расположенные на полуострове", - отметил Чубаров.

Детали

Чубаров подчеркивает, что даже “самые отмороженные сторонники россии уже впадают в истерию”, поскольку начали осознавать, что им придется покинуть украденный полуостров.

Глава Меджлиса привел пример официального предупреждения, распространяющегося от имени российского гауляйтера Крыма (на языке оригинала): «Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста"" - читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма», – говорится в заявлении.

Дополнение

Российский так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев утром 20 августа сообщил, что на крышу штаба флота рф, где сегодня дымилось, приземлился беспилотник, который "сбит не был".

Во временно оккупированном Крыму после этого слышали новые взрывы – в частности, в пригороде Евпатории, а именно – в поселке Заозерное.