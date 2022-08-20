Сотрудничество с рф - самоубийство для бизнеса: у Зеленского отреагировали на скандал с Wizz Air

КИЕВ. 20 августа. УНН. Каждая европейская компания должна помнить, что сотрудничество с россией – это самоубийство для бизнеса. Такое мнение высказал в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк относительно решения лоукоста Wizz Air возобновить рейсы в москву, но на фоне критики свернуть такие планы, пишет УНН.

Цитата

“Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут российские рубли на рейсах из москвы. Но вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации. Каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с рф – это самоубийство для бизнеса”, – написал Подоляк.

Дополнение

Ранее стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в россию. По словам представителей компании, решение являлось ответом на спрос со стороны пассажиров.

Через некоторое время стало известно, что Wizz Air все же временно приостанавливает на неопределенный срок возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.