Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,22 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10515

МИД Украины призвал Австрию объявить посла рф ульянова персоной нон грата

МИД Украины призвал Австрию объявить посла рф ульянова персоной нон грата

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало Австрию объявить постоянного представителя россии в Вене михаила ульянова персоной нон грата. Об этом УНН пишет со ссылкой на комментарий спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

Цитата

“Посол россии михаил ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать ульянова, а страну пребывания Австрию – объявить его персоной нон грата”, – подчеркнул Николенко.

Дополнение

После того, как сообщение ульянова получило широкий резонанс, российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.

В свою очередь, Офис Президента отреагировал на заявления Ульянова в своем Twitter о "необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывов к "геноциду".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя рф в Вене иихаила ульянова персоной нон грата и депортировать его в рф.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Австрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.