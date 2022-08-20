Минреинтеграции выплатило более 6 млн гривен освобожденным из плена оккупантов украинцам

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство реинтеграции выплатило 6,7 миллионов гривен украинцам, освобожденным из плена российских оккупантов. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ведомства.

Детали

Кроме того, Минреинтеграции перечислило 1,5 млн гривен семьям незаконно заключенных рф украинских граждан. Все получат единовременную помощь – 100 тысяч грн.

Дополнение

Как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, в российском плену находится 131 женщина из “Азовстали”.

Также в Запорожье русские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 находятся в заложниках.