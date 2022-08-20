В Крыму чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается, – Зеленский

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал ряд событий, которые пройдут на следующей неделе, в частности Крымская платформа. Об этом сообщает УНН. Президент отметил, что в Крыму чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается.

Детали

Зеленский напомнил, что на следующей неделе произойдут такие события, как:

День государственного флага Украины – 23 августа;

Крымская платформа – 23 августа;

День Независимости Украины – 24 августа;



Цитата

“Крымская платформа в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается“, – сказал Президент.

Напомним

В оккупированном Севастополе третий вечер подряд сработало российское ПВО. С самого утра во временно оккупированном Севастополе горел штаб Черноморского флота РФ.

Днем сообщали о новых взрывах в Бахчисарайском и Сакском районах во временно оккупированном Крыму. В Бахчисарае жители говорят о дыме над аэродромом.