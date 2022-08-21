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Вторжение в Украину: российские силовики недовольны проведением танкового биатлона под Москвой

Вторжение в Украину: российские силовики недовольны проведением танкового биатлона под Москвой

КИЕВ. 21 августа. УНН. российские силовики недовольны проведением "танкового биатлона" под Москвой в то время, как войска рф продолжают нести значительные потери в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на последний отчет разведки Министерства обороны Великобритании.

Детали

Бывший офицер ФСБ и "министр" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин, являвшийся сторонником полномасштабного вторжения россии в Украину, начал откровенно критиковать политику Кремля по ведению войны, сообщают разведчики.

Отмечается, что 19 августа Гиркин "неохотно" опубликовал похвалу поведению президента Украины Владимира Зеленского во время войны. Он сравнил это с ситуацией в россии, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров".

МО Британии указывает, танковый биатлон – громкое кульминационное событие российских армейских международных игр, которое, как и в предыдущие годы, прошло под Москвой на прошлой неделе.

Цитата

"Значительная часть российских военных и экспертов по безопасности, вероятно, считают нецелесообразным продолжать привлекать силы к военным церемониальным мерам в мирное время, когда российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - заключают разведчики.

Напомним

Предварительный отчет МО Британии указывает, что армия рф готова лишь к локальным атакам, на следующей неделе ситуация на фронте существенно не изменится.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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