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Турция пообещала не допустить обход санкций россией

Турция пообещала не допустить обход санкций россией

КИЕВ. 21 августа. УНН. Турция пообещала не допустить обхода западных санкций российскими гражданами или предприятиями. Об этом стало известно после разговора между представителями министерств финансов Турции и США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время телефонного разговора заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность тем, что "российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию во избежание санкций", введенных Соединенными Штатами и 30 другими странами.

Его турецкий коллега Юнус Элитас заверил, что позиция Анкары относительно санкций против рф остается неизменной. Отмечается, что Турция до сих пор воздерживается от введения санкций против россии, страны, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.

Дополнение

Минфин США назвал 18 стран, помогающих россии и белоруссии обходить санкции.

Между тем, Украина продолжает говорить с Турцией о том, чтобы они присоединились к ограничениям против россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Турция
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