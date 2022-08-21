В рамках эвакуации Эстония приняла у себя 50 тысяч украинцев – посол ЕС

КИЕВ. 21 августа. УНН. За время полномасштабного вторжения россии в Украину Эстония приняла у себя 50 тысяч украинских граждан. Об этом во время пресс-конференции по случаю презентации проекта "Вместе мы – Европа" заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает корреспондент УНН.

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“Эстония приняла у себя 50 тысяч украинцев после полномасштабного вторжения россии в Украину – это 4% от общего количества от всех, кто вынужден был покинуть государство”, – отметил посол.

Детали

Маасикас отметил, что в мае ⅔ граждан Европейского Союза выразили поддержку Украине по кандидатству в ЕС.

По словам главы представительства, большинство считает, что Украина должна стать полноправным членом ЕС.

“Это оказывает давление на политическое руководство Европейского Союза. Поэтому сейчас идет работа, прогресс которой мы можем видеть уже сейчас. Украина получила кандидатство на членство. Это один из основных элементов, которым я горжусь сейчас”, – добавил Матти Маасикас.

Дополнение

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого Эстония направит больше вооружений, в том числе минометы и противотанковые средства. Эстония также планирует поддержать обучение ВСУ, инициированное Великобританией, и в сотрудничестве с Германией пришлет Украине полевой госпиталь.



Отметим также, что согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента начала российского вторжения 24 февраля было совершено более 10 миллионов пересечений границы с Украиной.