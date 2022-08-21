Шольц перед началом полномасштабной войны уверял путина, что в ближайшие 30 лет Украина не вступит в НАТО

КИЕВ. 21 августа. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во время Дня открытых дверей правительства, что президент рф владимир путин напал на Украину по «абсолютно абсурдным» причинам, передает УНН со ссылкой на Bild.

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«НАТО никогда не представляло для россии угрозы», – заявил Шольц, отрицая, что государства альянса не заботились об интересах безопасности россии. Канцлер лично заверил путина во время переговоров перед началом войны по вступлению Украины в НАТО: «В ближайшие 30 лет это не планируется».

Однако путин не хотел терпеть либеральное открытое общество в Европе. Он имел «вполне абсурдные» идеи. Он рассказал, что беларусь и Украина вообще не должны быть самостоятельными, суверенными государствами, отмечает издание.

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