Не хотим иметь россию в качестве соседа: главы правительств Чехии и Словакии записали обращение
КИЕВ. 21 августа. УНН. Главы правительств Чехии и Словакии – Петр Фиала и Эдуард Гегер в день 54-й годовщины оккупации Чехословакии войсками так называемого Варшавского пакта обратились к современникам с призывом не забывать истории и поддержать Украину в ее борьбе с российским агрессором, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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В совместном обращении премьер Чехии Петр Фиала, в частности, подчеркнул: «Сразу после начала агрессии россии на Украину было понятно, что мы не можем бездейственно присматриваться, мы должны активно помогать… вместе поддерживать украинцев в на их противостоянии русским оккупантам».
В то же время, по мнению главы правительства Словакии Эдуарда Гегера, сегодня «угрозу войны и мучения гражданских имеем прямо за нашей дверью», поддержкой Украины «мы поддержим и собственную безопасность».
«Мы не хотим иметь россию в качестве соседа», – подчеркнул словацкий политик, призвав при этом сохранять общие ценности – «уважение к демократии, свободе и правам человека».
Napriek tomu, что se Česko a Slovensko rozdelили уже после девяносто лет a nyní fungují как две samostatné се, bohatá spoločná historie nás stále spojuje .— Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022
To se týkái vzpomínky na 21. august 1968. eduardheger видео. Podíдавайте se на него, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso