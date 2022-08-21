Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,22 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13125

рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: в ОП прогнозируют еще больше предложений о переговорах

рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: в ОП прогнозируют еще больше предложений о переговорах

КИЕВ. 21 августа. УНН. рф входит в глубокий военно-кадровый кризис, а значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

" рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо «король голый», а добровольцев днем ​​со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам,заключенные и охранники «Пятёрочки». А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", - написал Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если российские войска покинут Украину: Зеленский после встречи во Львове назвал условие переговоров с рф

Ранее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем приглашении провести встречу в Турции с президентом рф владимиром путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.