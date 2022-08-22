Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,74 -0,4736 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4305

Президент: все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю

Президент: все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 22 августа. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал всех партнеров Украины о провокациях со стороны государства-террориста на эту неделю, передает УНН.

Детали

Президент Украины рассказал, что разговаривал с лидерами Франции Эмануэлем Макроном и Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Владимир Зеленский проинформировал их о провокациях со стороны государства-террориста на эту неделю.

Также Глава государства уверен, что Генеральный секретарь ООН тоже будет реагировать на события вокруг Украины.

Цитата

“Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все всё понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле“, – сказал Президент.

Напомним

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.