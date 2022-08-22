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Восьмой пакет санкций против России будет принят, – посол ЕС

Восьмой пакет санкций против России будет принят, – посол ЕС

Матти Маасикас

КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил уверенность, что ЕС разработает и примет восьмой пакет санкций против страны-агрессора. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Все уже принятые санкции ЕС постоянно мониторятся, осуществляется анализ их результативности на наличие каких-либо лазейок или возможности их усовершенствования. Этот процесс продолжается повседневно. Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет“, – сказал Маасикас.

Напомним

Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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