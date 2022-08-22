Новости: Политика
22 августа 2022, 02:19 • Юрий Свиридюк • 9165
Восьмой пакет санкций против России будет принят, – посол ЕС
Матти Маасикас
КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил уверенность, что ЕС разработает и примет восьмой пакет санкций против страны-агрессора. Об этом информирует УНН.
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“Все уже принятые санкции ЕС постоянно мониторятся, осуществляется анализ их результативности на наличие каких-либо лазейок или возможности их усовершенствования. Этот процесс продолжается повседневно. Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет“, – сказал Маасикас.
Напомним
Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России.
Источник: УНН
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