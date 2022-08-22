Правительство Австрии считает санкции против рф действенными и необходимыми

КИЕВ. 22 августа. УНН. На фоне дискуссии о санкциях против россии правительство Австрии подтвердило, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, и заявило, что ограничения являются действенными и необходимыми. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Kurier.

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"Мы хотим основанного на правилах мирового порядка, а не закона джунглей, где тот, кто сильнее может просто получить то, что хочет. Мы не можем и не допустим того, чтобы в 21-м веке были попытки изменить реалии на местах и ​​сдвинуть границы с помощью танков и ракет. путин ожидает, что мы, как плюралистические открытые демократии, позволим расколоть себя, и что у нас не будет свободы показать ему красные линии. Наибольшая сила ЕС – это единство, которое мы должны поддерживать", - заявили в Министерстве иностранных дел Австрии.

Детали

Кроме этого, МИД страны заявил, что санкции являются "гибким инструментом" и могут быть скорректированы в любое время. Поэтому соответствующие решения Совета ЕС по экономическим санкциям также пересматриваются каждые полгода.

В министерстве подтвердили действенность ограничений, отметив, что в этом году российская экономика сократится по меньшей мере на 6%, по другим прогнозам – даже на 10%. При этом для Евросоюза Еврокомиссия ожидает роста около 2,7%.

Дебаты по поводу целесообразности введения антироссийских санкций начались после того, как в пятницу глава федеральной земли Верхняя Австрия Томас Штельцер поставил под сомнение ограничения против рф. В интервью австрийским СМИ он отметил, что осенью ожидаются энергетические проблемы из-за санкций, поэтому до того, "как социальный баланс начнет шататься", нужно "подумать о том, будут ли продлены те или иные действующие санкции".

Председатель правящей Австрийской народной партии (ÖVP) в федеральной земле Тироль Антон Маттле также заявил, что он открыт к тому, чтобы осуществить "проверку точности санкций".

Продление санкций ЕС против россии поддержали представители оппозиционной либеральной партии NEOS. Они заявили, что австрийские политики должны прекратить "играть мелодию кремля" и "ослаблять европейское единство", продолжая давление на российского диктатора владимира путина.

Напомним

Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против рф, который будет включать расширенные ограничения в экономическом, энергетическом и торговом секторах.