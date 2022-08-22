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Эрдоган: наша цель организовать переговоры между путиным и Зеленским в Турции

Эрдоган: наша цель организовать переговоры между путиным и Зеленским в Турции

КИЕВ. 22 августа. УНН. Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами путиным и Зеленским в Турции. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Эрдоган после завершения заседания Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Детали

В своем выступлении президент Эрдоган затронул широкий спектр вопросов, начиная от сельского и городского хозяйств, экономики, образования, заканчивая внешней политикой.

Эрдоган отметил важность зернового коридора для всего мира, отметив, что благодаря возобновлению поставок из портов Черного моря, почти 30% населения планеты вновь получили доступ к продовольствию из этого региона.

Президент во время своего выступления затронул тему российско-украинской войны.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления крепкого мира в Украине.

«Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами путиным и Зеленским в Турции», – сказал президент Эрдоган.

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Дополнение

Во Львове прошел саммит с участием Генсека ООН, президентов Украины и Турции. Последний, по данным турецких СМИ, якобы должен вновь попытаться посадить Зеленского и путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч заявил, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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