россия хочет, чтобы переговоры выиграли время для новой атаки - Подоляк

КИЕВ. 22 августа. УНН. россия пытается привлечь Украину к новым переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки и начать новое наступление, заявил в понедельник AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Вот уже несколько недель кремль «пытается убедить Украину начать переговоры», заявил Михаил Подоляк AFP.

В ходе таких переговоров Москва хотела «заморозить конфликт за сохранение статус-кво на оккупированных украинских территориях», добавил он.

россия «направляет свои предложения через разных посредников», сказал он, не назвав их, поскольку Киев пока не имеет политических контактов с россией.

«Позиция Украины заключалась в том, что на самом деле Москва не очень хотела серьезных мирных переговоров», – сказал Подоляк. По его словам, они пытались добиться «оперативной паузы для своей армии», прежде чем начать новое наступление.

Киев отверг любое переговорное решение для украинских территорий, находящихся под российской оккупацией. Украина хочет вернуть себе эту территорию, а также территорию, которую удерживают российские боевики на востоке, и Крым, который россия аннексировала в 2014 году.

«Все остальные сценарии… являются лишь опасной оперативной паузой перед новым витком войны», — добавил советник.

«Украинцы будут сопротивляться столько, сколько нужно», — заметил он.

«Это экзистенциальная война, мы не имеем другого решения. Отказ от борьбы означает уничтожение не только украинского государства, но и всех его мирных жителей.

Дополнение

Первые переговоры между двумя сторонами в первые недели войны не принесли конкретных результатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который встретился с путиным в начале августа, неоднократно заявлял, что готов выступить посредником.

Эрдоган посетил Украину в пятницу впервые за шесть месяцев войны.