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Президент провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Президент провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время своего обращения Владимир Зеленский сообщил о проведении большого совещания с представителями сектора обороны и безопасности, передает УНН.

Детали

На заседании были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие представители власти.

Цитата

“Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, безопасность в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами“.

Напомним

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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