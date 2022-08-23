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Украина и Эстония обсудили новые санкции против России

Украина и Эстония обсудили новые санкции против России

КИЕВ. 23 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу. Политики обсудили санкции против России. Об этом передает УНН.

Цитата

“Я разговаривал с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалом. Мы согласились, что российским туристам необходимо запретить въезд в ЕС, и скоординировали наши дальнейшие совместные шаги по этой цели. Мы также обсудили специальный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства и последующий пакет санкций ЕС против России“, – говорится в комментарии МИД.

Напомним

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России. В частности, пакет ограничений должен включать расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организаций.

Источник: УНН
Теги: Эстония, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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