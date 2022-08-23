КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о готовности Крымской платформы. Об этом информирует УНН.

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“Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы, – завтра озвучим все детали“, – сказал Зеленский.

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Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что около 60 стран и международных организаций подтвердили участие во втором онлайн-саммите Международной Крымской платформы. Также свое участие в онлайн-саммите подтвердил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры Германии, Канады и Японии.

23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой россия впервые на международном уровне была признана государством-оккупантом.

Второй саммит Крымской платформы, в онлайн-формате, состоится сегодня 23 августа.