The Guardian: путин хочет не только захватить власть в Киеве, но показать бессилие НАТО

КИЕВ. 23 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин не только хочет захватить власть в Киеве, но приоритетной целью является желание показать бессилие НАТО. Такое мнение высказал британский журналист и писатель Филипп Шорт, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Автор указывает, что российский диктатор не только хочет нейтрализовать центральную власть в Киеве, но показать неспособность НАТО его остановить. Вторая цель является основной в истории о “спецоперации”. Уничтожение украинской культуры на оккупированных территориях для главы Кремля является “дополнительным бонусом", отмечает автор.

Журналист отмечает, что кремлю не нужны слишком большие достижения, чтобы путин смог объявить о "победе" в Украине. Для этого достаточно захватить весь Донбасс и иметь сухопутный мост в Крым.

В то же время, Шорт подчеркивает, что в идеале российский президент хотел бы большего – контроль над Одессой и близлежащее побережье Черного моря. Однако, в глазах президента рф, даже меньшие успехи показали бы, что могущество США не безгранично.

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«Война в Украине не идет изолированно. В то время, как россия отрицает установленный США порядок безопасности в Европе, Китай бросает Вашингтону вызов в Азии. Начался геополитический процесс, итоги которого не покажутся в полной мере в течение десятилетий. Но установившийся после «холодной войны» мировой порядок последних 30 лет подходит к концу», — считает Филипп Шорт.

По мнению журналиста, реальность планов диктатора будет зависеть от ситуации на фронте, а точнее от степени поддержки Запада Украины осенью и зимой, когда нехватка энергоресурсов и стремительный рост стоимости жизни станут все более ощутимыми для западных партнеров Украины.

Дополнение

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