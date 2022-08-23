Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда, сообщили в канцелярии польского президента, пишет УНН.

Цитата

"Президент Анджей Дуда по приглашению президента Владимира Зеленского сегодня находится в Киеве", - сообщили в канцелярии в Twitter.

Детали

В ходе визита, как анонсировано, состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству.

Президент Польши Анджей Дуда также, согласно плану, примет участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Дополнение

Крымская платформа – форум с участием глав государств и международных организаций, направленный на восстановление территориальной целостности Украины и прекращение незаконной оккупации Крыма российской федерацией.

Инаугурационный саммит Крымской платформы 23 августа 2021 года в Киеве прошел также с участием Президента Республики Польша.

Визит Президента Республики Польша проходит в канун Дня Независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи прошли 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.