Президент об угрозе увеличения количества обстрелов 23-24 августа: да, они могут это сделать

КИЕВ. 23 августа. УНН. Угроза увеличения количества вражеских обстрелов сегодня и в ближайшие дни действительно существует. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондент УНН.

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"Могут ли они увеличить количество ударов? Да, они могут это сделать 23-24 числа. Это вся информация, которая у меня есть, которой я владею. Другой информации у меня нет”, - сообщил Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что угроза для Украины постоянна.

"Мы знаем приоритеты. По объектам инфраструктуры бьют или по государственным институтам. Но я не вижу, чтобы что-то изменилось, начиная с 24 февраля. россия постоянно это делает", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил международных партнеров за развединформацию, которую они предоставляют. Он подчеркнул, что Украина будет давать врагу мощный ответ на все их действия против Украины.

Ранее

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.

До этого советник руководителя ОП Михаил Подоляк указывал, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин при этом отметил, что штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет. Однако, по его словам, армия рф имеет другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения.

А руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Украина готова к возможным провокациям россии в День Независимости, 24 августа.