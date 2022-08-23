Если ЕС не запретит визы для россиян, это могут сделать граничащие с рф страны - МИД Литвы

КИЕВ. 23 августа. УНН. Члены Европейского Союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

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"В первую очередь, мы добиваемся европейского решения потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", – сказал глава литовской дипломатии.

Детали

По словам литовского министра, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС, граничащие с рф, могло бы походить на то, что сейчас в одностороннем порядке применяется Эстонией. "Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, — что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться", - сказал Ландсбергис.

Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина россии, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям кремля в отношении Украины.

"Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", - добавил он.

По его словам, сложнее всего согласовать технические вопросы. "Мы хотим, чтобы правила, если они будут согласованы, применялись одинаково. Другими словами, чтобы человек, которому было отказано во въезде в Эстонию, не получил другого ответа ни в Латвии, ни в Литве", - заявил Ландсбергис.

Первая встреча министров государств региона по этому вопросу должна пройти на следующей неделе в Праге. Министр говорит, что также пока не дан ответ на вопрос, следует ли отказывать во въезде только российским туристам или еще и белорусским.

По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал рф государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, направляющиеся в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей будут выдаваться.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд на территорию блока для российских граждан.