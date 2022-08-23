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Канада введет новые санкции против 62 россиян и оборонного предприятия рф – Трюдо

Канада введет новые санкции против 62 россиян и оборонного предприятия рф – Трюдо

КИЕВ. 23 августа. УНН. Канада объявила о новых санкциях против 62 россиян и российского предприятия из оборонного сектора. Об этом в видеообращении во время саммита Крымской платформы заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН.

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"Мы объявляем новые санкции еще 62 лицам (россиянам – ред.) и одному предприятию оборонного сектора, которое участвуюет в российской войне против Украины", – сказал Трюдо.

Дополнение

2 августа сообщали, что Канада ужесточила дополнительные санкции против россии в связи с незаконным и неоправданным вторжением в Украину.

Канада заблокировала российские активы на сумму свыше 413 млн канадских долларов (320 долларов США).

Источник: УНН
Теги: Канада, санкции
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