Деградация россии началась с оккупации Крыма в 2014 году – Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Деградация российской федерации началась еще с незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году. Как заявил Президент Владимир Зеленский во время открытия второго саммита Крымской платформы, деградация россии продолжилась массированным террором, который страна-агрессор осуществляет с начала полномасштабного вторжения в Украину, передает корреспондент УНН.



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"Деградация россии началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины. Были изгнания всех людей, кто говорил, что Крым - это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу в Крыму и убийства и пытки мы все это видели", - сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которое еще не так давно приглашалось за стол с Большой семеркой и которое теперь борется за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", – отметил Президент.

Дополнение

На днях ранее Зеленский в одном из своих обращений отметил, что в Крыму чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается.