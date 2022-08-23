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Зеленский: формат участия Украины в G20 будет зависеть от ситуации на фронте

Зеленский: формат участия Украины в G20 будет зависеть от ситуации на фронте

КИЕВ. 23 августа. УНН. Формат участия Украины в саммите G20 будет в первую очередь зависеть от ситуации на фронте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга, передает УНН.

Цитата

"Что касается “Большой двадцатки”. До ноября еще много времени, и я сказал при каких условиях это может быть. Очень благодарен за то, что нас, Украину, пригласили. В каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, как по мне, от того, что будет происходить у нас в государстве и на полях войны, на фронте", – сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня, 23 августа, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он примет участие во втором саммите Крымской платформы, который в этом году пройдет онлайн. 

Источник: УНН
Теги: G20, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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