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рф вывезла в Сибирь тысячу похищенных из Мариуполя детей - МИД Украины требует их возвращения

рф вывезла в Сибирь тысячу похищенных из Мариуполя детей - МИД Украины требует их возвращения

КИЕВ. 23 августа. УНН. россия сообщила о тысяче незаконно вывезенных из временно занятого оккупантами Мариуполя в российскую Сибирь детей. Министерство иностранных дел Украины требует их возвращения родителям или опекунам. Соответствующее заявление распространил представитель МИД Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

"россия сообщает, что тысячу украинских детей незаконно перевезли из оккупированного Мариуполя в Сибирь. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка. россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам", - отметил спикер МИД в Twitter.

Дополнение

К началу августа Украина идентифицировала 5600 детей, депортированных в рф.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, МИД, Мариуполь, Россия, Украина, дети, война
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