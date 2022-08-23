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За полгода войны россия выпустила из оккупированного Крыма 750 ракет - Зеленский

За полгода войны россия выпустила из оккупированного Крыма 750 ракет - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Со времени полномасштабного вторжения в Украину россия запустила из временно оккупированного Крыма 750 различных крылатых ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

"За время с 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и громадам было запущено 750 различных крылатых ракет… За полгода они уничтожили не менее сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украиной контроля над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что деградация российской федерации началась еще с незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Зеленский сообщал, что россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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