За полгода войны россия выпустила из оккупированного Крыма 750 ракет - Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Со времени полномасштабного вторжения в Украину россия запустила из временно оккупированного Крыма 750 различных крылатых ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

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"За время с 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и громадам было запущено 750 различных крылатых ракет… За полгода они уничтожили не менее сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украиной контроля над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе", - сказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что деградация российской федерации началась еще с незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Зеленский сообщал, что россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.