Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,57 -0,1755 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6645

Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

Анджей Дуда

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно ликвидировать российский газопровод "Северный поток-2". Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, передает УНН.

Цитата

«Хочу напомнить, что «Северный поток-2» начал действовать после захвата Крыма, нет поворота к обычному бизнесу с россией, нет поворота к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе это не просто прекращение «Северного потока – 2», но также полная его ликвидация, демонтаж», – сказал Дуда.

Дополнение

Оператор газопровода "Северный поток-2", предназначенный для удвоения экспорта российского газа в Германию, во вторник выиграл апелляцию в высшем суде ЕС после того, как обжаловал правила Европейского Союза, требующие, чтобы отдельные одна от одной компании строили, эксплуатировали и имели в собственности трубопроводы.

Nord Stream 2 AG — швейцарская дочерняя компания российского газового гиганта "Газпром", завершившего строительство газопровода дном Балтийского моря в прошлом году. Однако его еще не открыли после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не будет работать, накануне вторжения россии в Украину.

Тем временем россия сокращает поставки газа в Европу, а правительства, рынки и компании находятся в напряжении из-за опасений, что москва может еще больше ограничить поставки газа. "Северный поток-1", крупнейший трубопровод, которым российский газ поступает в Германию, в понедельник закрыли на ежегодное техническое обслуживание, при этом ожидается, что прокачка прекратятся на 10 дней, но многие опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны рф против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, Северный поток-2
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.