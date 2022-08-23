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Украине нужно и дальше оказывать военную поддержку, пока рф не прекратит войну - Джонсон

Украине нужно и дальше оказывать военную поддержку, пока рф не прекратит войну - Джонсон

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно и дальше оказывать военную поддержку и экономическую помощь, пока россия не прекратит полномасштабную войну. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Цитата

«Мы никогда не признаем русскую аннексию Крыма или какой-либо другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы и дальше будем оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, пока россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины без исключения», - сказал Джонсон.

Детали

Кроме того, Джонсон заявил, что российский диктатор владимир путин планирует нападение на новые части Украины и хочет сделать с ней то, что и с Крымом.

«путин планирует нападение еще на новые части Украины, он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что сделал с Крымом. Он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов», – отметил Джонсон.

Дополнение

США, вероятнее всего, предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют об этом публично. Такое мнение выдвинули американские эксперты Майкл Вайсс и Джеймс Раштон.

Эстония отправит для Украины оружие, полевой госпиталь и поможет с обучением ВСУ.

Источник: УНН
Теги: война, Борис Джонсон, Крымская платформа
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