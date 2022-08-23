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В ЕС предупредили, что действия рф на ЗАЭС рискуют привести к ядерной катастрофе

В ЕС предупредили, что действия рф на ЗАЭС рискуют привести к ядерной катастрофе

КИЕВ. 23 августа. УНН. Действия россии на территории Запорожской атомной электростанции могут привести к ядерной катастрофе. россия должна обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

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«Мы бы хотели выразить наши очень большие беспокойства из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций. россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции», - сказал Мишель.

Дополнение

21 августа сообщалось, что в результате обстрелов российскими войсками Запорожской атомной электростанции повреждения получила эстакада, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки.

Российские захватчики разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции.

Британский депутат Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на ЗАЭС НАТО задействует 5-ю статью устава.

Источник: УНН
Теги: война, Запорожская АЭС, Крымская платформа
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