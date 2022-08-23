Виновные в нарушении прав человека в Крыму должны быть наказаны - Еврокомиссия

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет работать с партнерами и другими странами для того, чтобы виновные в нарушении прав человека в оккупированном Крыму были привлечены к ответственности. Об этом она заявила во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

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«Мы чрезвычайно обеспокоены нарушением прав человека в Крыму, исчезновениями, пытками, убийствами, преследованиями крымскотатарского народа, запугиваниями и заключениями журналистов, а также защитников прав человека… Соответственно мы будем работать с партнерами и другими странами, чтобы разоблачить эти нарушения, чтобы те, кто отвечают за их (совершение – ред.) были привлечены к ответственности», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

По меньшей мере 127 украинцев находятся в местах лишения свободы из-за политического преследования в оккупированном Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма.