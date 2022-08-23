Столтенберг заявил, что постоянно связывается с лидерами, чтобы больше и быстрее давали Украине оружие

КИЕВ. 23 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постоянно связывается с лидерами стран, чтобы они больше и быстрее предоставляли Украине военное оборудование. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

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«Я постоянно связываюсь с лидерами стран для того, чтобы предоставляли больше военного оборудования, больше боеприпасов и скорее», - сказал Столтенберг.

Детали

Он отметил, что НАТО помогает Украине готовиться к зимнему отопительному сезону.

«Зима приближается, зима будет тяжелая. Теперь мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба логистики. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Делать это на дальнейшую перспективу, чтобы Украина могла побеждать как суверенная, независимая нация», - отметил Столтенберг.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы заявил, что Украине нужно и дальше оказывать военную поддержку и экономическую помощь, пока россия не прекратит полномасштабную войну.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что во время российской агрессии против Украины одной из задач Североатлантического альянса является поддержка Киева.