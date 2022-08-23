Больше бы в Украину не приехали: Зеленский заявил, что были предложения завести МАГАТЭ на ЗАЭС со стороны Крыма

КИЕВ. 23 августа. УНН. Были предложения организовать прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из временно оккупированного Крыма, однако их отклонили, это противоречит украинскому законодательству. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

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Зеленский отметил, что украинская сторона предложила МАГАТЭ и ООН приехать на Запорожскую АЭС по маршруту, соответствующему украинскому законодательству.

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«Мы знаем, что были скажем так предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма, мы сказали, что если так произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет согласно нашему законодательству, потому что это нарушение украинского законодательства. Мы рады, что все цивилизованные люди нас услышали и сейчас мы ожидаем их приезда. Мы готовы сделать безопасный коридор, чтобы они поехали на пока что оккупированные территории», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена ​​в Запорожскую АЭС.

Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября.