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"Дни прекрасные, соседи не очень": глава государства предостерег украинцев от массовых скоплений на День Независимости

"Дни прекрасные, соседи не очень": глава государства предостерег украинцев от массовых скоплений на День Независимости

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предостерег украинцев от массовых скоплений в День Независимости, ведь высок риск, что могут быть провокации со стороны россии. Об этом он заявил на брифинге, передает УНН.

Цитата

«Мы говорим, что эти дни могут быть провокационными со стороны рф. Они не отличаются от других дней, когда бьют ракетами и т.д. Бьют по нашим городам ежедневно все эти 6 месяцев. Поэтому мы не говорим о том, что раньше был мир и покой, а завтра или сегодня что-нибудь начнется. Мы говорим о том, что действительно высок риск, мы получаем ту или иную информацию, что может быть провокация со стороны россии, со стороны оккупантов. Поэтому не хочется, чтобы были большие скопления на такие дни, но, к сожалению, дни прекрасны, а соседи не очень», - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что в Украине обязательно отпразднуют победу и не раз отпразднуют восстановление независимости.

«Но сейчас нужно осторожно себя вести… Будьте, пожалуйста, осторожны», - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что угроза увеличения количества вражеских обстрелов сегодня и в ближайшие дни действительно существует.

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны россии в День Независимости Украины.

До этого советник руководителя ОП Михаил Подоляк указывал, что 24 августа россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам.

Источник: УНН
Теги: война, День Независимости, Владимир Зеленский
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