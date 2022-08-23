Зеленский: о переговорах с россией не может быть и речи

КИЕВ. 23 августа. УНН. Пока о переговорах с россией и речи быть не может. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

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«Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря смешно… Война исключительно на территории Украины, к нам пришли и убивают исключительно граждан Украины… россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, сопровождающимися кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам, что они никаких переговоров не видят, кроме таких», - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что о переговорах россияне не думают и никогда не думали.

«Они приняли решение оккупировать нашу страну», - добавил Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры с россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил переговоры с россией с игрой в «русскую рулетку», только с полным барабаном.