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Это не наша ответственность: Зеленский об убийстве дугиной

Это не наша ответственность: Зеленский об убийстве дугиной

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство дочери идеолога "русского мира" дугиной дарьи не является ответственностью Украины. Так Зеленский прокомментировал обвинение россии в убийстве пропагандистки дугиной во время брифинга, передает УНН.

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"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она (дугина – ред.) не интересует. И она не находится на территории Украины, оккупированной или временно оккупированной", - сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы. В Центре страткома отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

В “Азове” заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что удостоверение якобы военнослужащего Национальной гвардии Украины Наталии Вовк — подделка. В подтверждение своих слов он изложил удостоверение военнослужащего НГУ маргариты симоньян.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский
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