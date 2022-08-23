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Зеленский заверил, что не планирует никуда переводить Залужного

Зеленский заверил, что не планирует никуда переводить Залужного

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не планирует никуда переводить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

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«Не планирую никуда переводить Главнокомандующего Залужного… Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий ОК «Юг» – ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – ред.), я не хочу всех называть… Эта команда есть, она работает. Самая главная оценка (работы – ред.) – мы держимся. Значит – оценка высокая. Когда мы победим – будет самая высокая оценка», - сказал Зеленский.

Дополнение

В СМИ сообщали, что несколько месяцев в политических кругах ходит версия о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут повысить до вице-премьера и отдать ему Минюст. А на его место будет переведен Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Добавим

В ОП уверяли, что между Зеленским и Залужным нет никакого конфликта.

Источник: УНН
Теги: война
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