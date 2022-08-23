Зеленский заверил, что не планирует никуда переводить Залужного

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не планирует никуда переводить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

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«Не планирую никуда переводить Главнокомандующего Залужного… Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий ОК «Юг» – ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – ред.), я не хочу всех называть… Эта команда есть, она работает. Самая главная оценка (работы – ред.) – мы держимся. Значит – оценка высокая. Когда мы победим – будет самая высокая оценка», - сказал Зеленский.

Дополнение

В СМИ сообщали, что несколько месяцев в политических кругах ходит версия о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут повысить до вице-премьера и отдать ему Минюст. А на его место будет переведен Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Добавим

В ОП уверяли, что между Зеленским и Залужным нет никакого конфликта.