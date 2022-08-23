Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

КИЕВ. 23 августа. УНН. С 2014 года потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд дол. Об этом сообщил Украины Денис Шмыгаль во время выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

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«8 лет прошло со времени оккупации Крыма. За это время россия превратила полуостров в огромную военную базу. В настоящее время ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долл.», - сказал Шмыгаль.

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Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.