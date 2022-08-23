Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,57 -0,1755 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9450

Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

КИЕВ. 23 августа. УНН. С 2014 года потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд дол. Об этом сообщил Украины Денис Шмыгаль во время выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Цитата

«8 лет прошло со времени оккупации Крыма. За это время россия превратила полуостров в огромную военную базу. В настоящее время ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долл.», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.