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Министр обороны Украины заявил, что "худший сценарий" войны уже позади

Министр обороны Украины заявил, что "худший сценарий" войны уже позади

КИЕВ. 24 августа. УНН. На вопрос CNN, не зашла ли российско-украинская война в тупик, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что в Украины "худший сценарий" войны уже позади, передает УНН.

Детали

Министр ответил на несколько вопросов журналиста CNN, Резников сказал: "Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов".

Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, начав контр наступательную кампанию в другом направлении.

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины против россии.

На вопрос, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от войны, Резников сказал: "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, просить людей, не быть в этой усталости. Потому что это очень, опасно для нас".

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Источник: УНН
Теги: война, Алексей Резников
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