Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на должности лидера руководящей Консервативной партии и премьер-министра, подчеркнула, что в случае необходимости готова применить ядерное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times radio.

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Трасс назвала это важной обязанностью премьер-министра Великобритании.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - сказала она.

Напомним

Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если выиграет должность, и сказала, что немедленно позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.