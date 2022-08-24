Опасность для Запорожской АЭС идет исключительно от россии - Ирландия в ООН

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель Постоянного представителя Ирландии при организации Кейт Моран сказала, что вся ответственность за создание кризисной ситуации на Запорожской атомной электростанции лежит на россии, передает УНН.

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“Назовем вещи своими именами: проблемы в Запорожье возникают исключительно из-за российской незаконной войны против Украины. Российское войско создало этот кризис незаконно захватив и оккупировав ЗАЭС, и действуя безответственно в Украине, что показывает их полное пренебрежение к ядерной безопасности”, - подчеркнула она.

Моран также подчеркнула: “вооруженные нападения на мирные ядерные объекты – это нарушение международного права”.

“Если россия искренняя в своих беспокойствах относительно ядерной безопасности в Запорожье, она должна взять ответственность и прекратить незаконную оккупацию объекта, выведя свою живую силу и оружие. Это вернет контроль над станцией в компетентные органы Украины, которые поддерживает МАГАТЭ”, - добавила она.

Напомним

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС. Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".