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"Для нас Украина - все 25 регионов, без уступок или компромиссов" - Зеленский

"Для нас Украина - все 25 регионов, без уступок или компромиссов" - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Конец войны для Украины – это не мир, а победа. Победа, в которой Украина возвращает все свои территории, включая Крым и Донбасс. Об этом в своем обращении ко Дню Независимости Украины заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

«Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли “освобождать”. И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а кандалы. Не окопы, а оковы.

Мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова, они были разрушены ракетами 24 февраля. Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы этот путь не был. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы этот путь не был», – отметил Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые воюют за независимость.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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