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Мы знаем, что Украина победит: посол США поздравила украинцев с Днем Независимости

Мы знаем, что Украина победит: посол США поздравила украинцев с Днем Независимости

Бриджит Бринк

КИЕВ. 24 августа. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила всех украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина обязательно победит, передает УНН со ссылкой на ее видеообращение.

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“В течение шести месяцев Украина демонстрирует невероятное единство и решительность, героически защищаясь от российской агрессии. Сегодня, когда вы отмечаете День своей Независимости, мы вместе с вами. Ведь эта борьба продолжается на фоне жестокой и непровоцированной войны россии. Хочу выразить свое глубокое уважение украинским Вооруженным Силам за чрезвычайное мужество и силу в борьбе за будущее Украины”, – сказала она.

Детали

Посол выразила уважение украинским защитникам, защищающим свои дома, свои семьи, своих соседей, свободу Украины и ценности.

“Я присоединяюсь ко всей моей команде в посольстве США в Украине в оказании почестей тем, кто защищает свои дома, свои семьи, своих соседей, свободу Украины и ценности, которые мы разделяем. Мы знаем, что Украина победит. Мы стоим с вами сейчас, и мы продолжим поддерживать вас в стремлении к суверенной, демократической, преуспевающей и независимой Украине, которая стала движущей силой для многих поколений украинцев. Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать Украину – столько, сколько нужно. Мы вместе с вами. Слава Украине!” – подчеркнула Бринк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, и отметил, что конец войны для Украины – это не мир, а победа. Победа, в которой Украина возвращает все свои территории, включая Крым и Донбасс.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, День Независимости
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