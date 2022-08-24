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Столтенберг поздравил Украину с Днем Независимости: можете рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно

Столтенберг поздравил Украину с Днем Независимости: можете рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 24 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал одним из западных политиков, кто сегодня поздравил украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина может рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно, пишет УНН.

Цитата

"В День независимости Украины я отдаю дань уважения смелым украинским женщинам и мужчинам, борющимся за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента обретения ею независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на НАТО столько, сколько потребуется. Украина победит!" – написал Столтенберг в Twitter.

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила всех украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина обязательно победит.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, День Независимости

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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