Столтенберг поздравил Украину с Днем Независимости: можете рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно

КИЕВ. 24 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал одним из западных политиков, кто сегодня поздравил украинцев с Днем Независимости, отметив, что Украина может рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно, пишет УНН.

Цитата

"В День независимости Украины я отдаю дань уважения смелым украинским женщинам и мужчинам, борющимся за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента обретения ею независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на НАТО столько, сколько потребуется. Украина победит!" – написал Столтенберг в Twitter.

