Евросоюз поздравляет Украину с Днем Независимости: поздравления поступили от Шольца, Дуды и посла ЕС

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидеры стран Европейского Союза поздравляют Украину с одним из главных государственных праздников – Днем Независимости. Поздравления поступили от президента Польши Анджея Дуды, канцлера Германии Олафа Шольца и главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, передает УНН.

Детали

“Дорогие украинские друзья. 31-й День Независимости Украины не похож ни на один другой. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения россии и 8 лет агрессии. Но, как и каждый день сейчас, это также и день скорби о погибших. За пострадавшими и ставшими жертвами русских зверств. Кто потерял своих близких и свои дома. Это первый день независимости, когда Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе. Европа празднует вместе с вами, и Европа скучает вместе с вами. Мы остаемся рядом”, – сказал в своем обращении Матти Маасикас.

Он отметил, что Европейский Союз стоит бок о бок с украинским государством, поддерживает его, обеспечивает жизненно важными услугами граждан, а также реформами, которые помогут вступить в Евросоюз.

По словам Маасикаса, Евросоюз поддерживает украинских защитников миллиардами евро, и будет продолжать это делать как во время восстановления, так и на пути в Европейский Союз.

My greetings to Ukrainians on the 31st Day of Ukraine's Independence.



The EU celebrates with you. The EU grieves with you.



